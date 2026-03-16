Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

Аэропорт, где находилось воздушное судно, ранее уже подвергался атакам со стороны Тель-Авива.

Уничтожен самолет верховного лидера Ирана

Фото: Reuters/Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Во время ударов по аэропорту Мехрабад в Тегеране удалось уничтожить самолет верховного лидера Ирана. Об этом заявила пресс-служба израильской армии.

В ночь с 15 на 16 марта эта воздушная гавань была атакована Военно-воздушными силами Израиля. Точечный удар нанесли по борту правительства.

На нем летали погибший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица исламской республики.

Это не первая атака на аэропорт Мехрабад. Ранее целями для ударов были радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и военно-транспортные самолеты.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока. А 9 марта избрали нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи — сына погибшего аятоллы.

Россия осудила действия Соединенных Шатов и Израиля и призвала к мирному урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране уничтожили последний в мире Boeing KC-747. Это был старейший самолет-заправщик. Он пострадал во время удара Израиля по аэропорту Мехрабад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Заплыв попавших под винты речного трамвая в Москве мужчин сняли на видео
12:42
Долина подала иск на 176 млн рублей о взыскании ущерба от аферы с квартирой
12:36
Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера
12:31
Защищать Россию: как доброволец из Франции решил пойти на СВО
12:25
Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены Лерчек
12:15
Попавшие под винт речного трамвая в Москве плыли на байдарке в запрещенной зоне

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео