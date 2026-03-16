Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
Аэропорт, где находилось воздушное судно, ранее уже подвергался атакам со стороны Тель-Авива.
Фото: Reuters/Staff
Во время ударов по аэропорту Мехрабад в Тегеране удалось уничтожить самолет верховного лидера Ирана. Об этом заявила пресс-служба израильской армии.
В ночь с 15 на 16 марта эта воздушная гавань была атакована Военно-воздушными силами Израиля. Точечный удар нанесли по борту правительства.
На нем летали погибший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица исламской республики.
Это не первая атака на аэропорт Мехрабад. Ранее целями для ударов были радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и военно-транспортные самолеты.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока. А 9 марта избрали нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи — сына погибшего аятоллы.
Россия осудила действия Соединенных Шатов и Израиля и призвала к мирному урегулированию конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране уничтожили последний в мире Boeing KC-747. Это был старейший самолет-заправщик. Он пострадал во время удара Израиля по аэропорту Мехрабад.
- 16 мар
- На подлете к посольству США: в центре Багдада сбили беспилотник
- 16 мар
- В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
- 16 мар
- Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу
- 16 мар
- «Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина
- 16 мар
- В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747
- 16 мар
- Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже
- 15 мар
- КСИР предупредил, что удары по острову Харк усугубят ситуацию на рынках нефти
- 15 мар
- «Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране
- 15 мар
- Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для поддержки Ирана
- 15 мар
- Patriot — не панацея: главный урок ближневосточного конфликта
