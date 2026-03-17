Артиллеристы гвардейского Костромского полка ВДВ ежедневно наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» поражает артиллерию, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу. Корректировка огня выполняется операторами БПЛА, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.

Недавно расчет уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в полуразрушенных зданиях на правом берегу Днепра, используя точные попадания после корректировки от подразделения ВБпС. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

