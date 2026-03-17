Депутат предложила провести амнистию для тяжелобольных матерей вслед за Лерчек

Депутат Останина предложила амнистировать тяжелобольных матерей вслед за Лерчек

Депутат Госдумы Нина Останина призвала провести в России амнистию для тяжелобольных женщин, осужденных за нетяжкие преступления. Об этом она заявила Life.ru, комментируя приостановку уголовного дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали рак четвертой стадии после рождения четвертого ребенка.

«Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй? Если это нетяжкие преступления, то, что касается нынешнего решения с Лерчек, конечно, я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное», — подчеркнула Останина.

Парламентарий отметила, что случай Лерчек не единственный, а гуманного отношения заслуживают не только медийные личности.

«Когда, невзирая на то что женщина тяжело больна, гуманизация, как бы хорошо это слово ни звучало, зачастую не распространяется на людей, совершивших нетяжкие преступления», — добавила депутат.

Кроме того, Останина призвала к более гуманным наказаниям для детей до 14 лет и для родителей-одиночек. Пока же эти предложения не находят поддержки, посетовала она.

Рак у Лерчек диагностировали после рождения четвертого ребенка. Блогер родила сына 26 февраля, и сразу после родов ее состояние резко ухудшилось. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил о диагнозе — у блогера рак желудка четвертой стадии с метастазами, из-за которых произошел перелом двух позвонков. Валерия Чекалина начала курс лучевой и химиотерапии.

В связи с этим суд приостановил ее уголовное дело и заменил домашний арест на запрет определенных действий. При этом дело ее бывшего супруга Артема суд продолжит рассматривать.

