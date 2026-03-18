Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»

Удар по территории АЭС «Бушер» в Иране пришелся на участок в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, вечером 17 марта неизвестные силы ударили по прилегающей к метрологической службе территории на промплощадке АЭС «Бушер» поблизости от действующего энергоблока.

«Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесен удар. <…> Пострадавших среди персонала Госкорпорации „Росатом“ нет», — сказал Лихачев.

Он отметил, что радиационная обстановка на площадке в норме. Это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

По словам главы «Росатома», корпорация готовит третью эвакуацию сотрудников компании из Ирана. Порядка 250 сотрудников и их семей уже вывезены с опасной территории. В Иране остались около 480 работников.

На данный момент в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, построенная с участием российской стороны. Иранские власти подтвердили факт попадания одного из выпущенных США или Израилем снаряда по территории. При этом ни одна из частей АЭС не повреждена, материального ущерба нет, жертв не зафиксировано.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.