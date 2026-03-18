Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
Республика призвала эвакуировать сотрудников.
Фото, видео: Reuters/Akhtar Soomro
Иран предупредил нефтехимические предприятия на Ближнем Востоке об ударе
Иран распространил срочное предупреждение для сотрудников нефтехимических предприятий Саудовской Аравии, Катара и Арабских Эмиратов. Военные Исламской Республики объявили, что намерены в ближайшее время нанести удары по этим объектам, и призывают персонал экстренно эвакуироваться.
Стоимость нефти на этом фоне ускорила рост. Баррель эталонного сорта Brent уже торгуется на отметке выше 108 долларов. Ранее стало известно, что ВВС Израиля атаковали нефтегазовое предприятие в районе иранского месторождения Южный Парс.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда США и Израиль объявили о проведении военной операции против Ирана. В результате по военным и гражданским объектам Исламской Республики начали серию ракетных ударов.
Военные Ирана организовали ответные атаки на израильские города и американские военные базы на Ближнем Востоке. На фоне обострения конфликта ряд государства решили закрыть свое воздушное пространство.
