Боевики ВСУ стали терять сознание от голода в Запорожской области

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) теряет сознание от голода на позициях в Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные радиоперехватов.

«Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит», — переговаривались боевики ВСУ.

Перехваченный диалог состоялся между рядовым, находящимся на позиции, и его командиром, которому тот докладывал обстановку. Радиопереговоры оборвались на моменте, когда старший по званию спросил, как долго подчиненные находятся без провизии.

Ранее корреспондент 5-tv.ru поговорил с украинскими пленными, которые рассказали ему о «жажде, сводившей всех с ума». Российская армия сбивала беспилотники-доставщики, разваливая логистику врага. Чтобы не умереть, боевикам ВСУ приходилось топить снег и пить талую воду. Спасение пришло лишь с появлением российских солдат, которые хорошо обращались с пленниками и дали им чистое питье.

