Бьют по паспорту? Кафе в Таиланде начали закрывать вход для граждан Израиля

Диана Кулманакова
Отказ в обслуживании стал ответом на неподобающее поведение мигрантов и внешнюю политику их страны.

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В Таиланде владельцы заведений общественного питания начали массово отказывать в обслуживании гражданам Израиля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили РИА Новости.

Объявления, запрещающие вход израильским туристам, заметили на популярном острове Пханган, а также в северных регионах страны.

Местный сегмент социальных сетей переполнили кадры подобных табличек, которые вызвали бурную дискуссию в обществе.

По словам таиландского обозревателя Нитипхумтханата Минг-Ручиралая, негативное отношение подогревают слухи о массовом переселении израильтян. Несмотря на данные полиции о 30 тысячах легальных мигрантов.

В сети распространилась информация о якобы 400 тысячах прибывших, которые ведут себя излишне самоуверенно.

Эксперт подчеркнул, что ситуация обострилась после ударов Израиля и США по Ирану. Отмечается, что к американцам у местных жителей претензий не возникает.

Напряжение в Таиланде чувствуется давно. Еще в 2025 году в поселке Пай произошла драка с участием израильтян в медицинском центре, что спровоцировало полицейские рейды.

В ходе проверок выяснилось, что многие гости из Израиля работают и ведут бизнес нелегально. Кроме того, рестораторы пожаловались на бытовое бескультурье: отказ снимать обувь или случаи, когда посетители подбрасывают волосы в еду, чтобы не оплачивать счет.

Минг-Ручиралай отметил, что в Таиланде исторически нет антисемитизма. Однако широко распространен антисионизм. При этом власти стараются сохранять баланс, так как Израиль является крупным работодателем для тайских граждан. Сейчас в стране трудится около 65 тысяч рабочих из Таиланда.

