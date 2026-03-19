Бьют по паспорту? Кафе в Таиланде начали закрывать вход для граждан Израиля
Отказ в обслуживании стал ответом на неподобающее поведение мигрантов и внешнюю политику их страны.
Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev
РИА Новости: в Таиланде кафе начали закрывать вход для граждан Израиля
В Таиланде владельцы заведений общественного питания начали массово отказывать в обслуживании гражданам Израиля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили РИА Новости.
Объявления, запрещающие вход израильским туристам, заметили на популярном острове Пханган, а также в северных регионах страны.
Местный сегмент социальных сетей переполнили кадры подобных табличек, которые вызвали бурную дискуссию в обществе.
По словам таиландского обозревателя Нитипхумтханата Минг-Ручиралая, негативное отношение подогревают слухи о массовом переселении израильтян. Несмотря на данные полиции о 30 тысячах легальных мигрантов.
В сети распространилась информация о якобы 400 тысячах прибывших, которые ведут себя излишне самоуверенно.
Эксперт подчеркнул, что ситуация обострилась после ударов Израиля и США по Ирану. Отмечается, что к американцам у местных жителей претензий не возникает.
Напряжение в Таиланде чувствуется давно. Еще в 2025 году в поселке Пай произошла драка с участием израильтян в медицинском центре, что спровоцировало полицейские рейды.
В ходе проверок выяснилось, что многие гости из Израиля работают и ведут бизнес нелегально. Кроме того, рестораторы пожаловались на бытовое бескультурье: отказ снимать обувь или случаи, когда посетители подбрасывают волосы в еду, чтобы не оплачивать счет.
Минг-Ручиралай отметил, что в Таиланде исторически нет антисемитизма. Однако широко распространен антисионизм. При этом власти стараются сохранять баланс, так как Израиль является крупным работодателем для тайских граждан. Сейчас в стране трудится около 65 тысяч рабочих из Таиланда.
- 19 мар
- До катастрофы — 350 метров: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии
- 19 мар
- Трамп пообещал нанести удар по «Южному Парсу» в случае атак Ирана на Катар
- 19 мар
- Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
- 19 мар
- Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
- 19 мар
- «Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
- 19 мар
- В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
- 19 мар
- Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани
- 18 мар
- ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
- 18 мар
- Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
- 18 мар
- Страшная ночь: на территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы
Читайте также
