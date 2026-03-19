Джо Кент: у США не было оснований для атаки на Иран

У США не было никаких оснований для атаки на Иран, об этом в интервью Такеру Карлсону заявил бывший глава американского контртеррористического центра Джо Кент. Именно он ушел в отставку из-за разногласий с Белым домом по поводу войны на Ближнем Востоке. Более того, он опроверг заявления Вашингтона о ядерной программе исламской республики.

«Был ли Иран на грани получения ядерного оружия?» — спросил журналист.

«Нет. Три недели назад, когда все началось, они его не разрабатывали. В июне они тоже этого не делали. У иранцев с 2004 года есть религиозное предписание — фетва, запрещающая разработку ядерного оружия», — заявил бывший глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент.

И, похоже, Белый дом решил отомстить Кенту за демонстративный уход с должности. ФБР внезапно инициировало против него расследование. Он якобы причастен к утечке секретной информации.

