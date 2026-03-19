Густой воздух и кислотные дожди: как война на Ближнем Востоке ударила по экологии

Только за этот день ракетные силы Ирана атаковали шесть крупнейших нефтегазовых объектов стран Персидского залива. Этот обстрел стал ответом на действия Израиля, который ранее ударил по месторождению газа в иранской провинции Южный Парс. О новом витке эскалации расскажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Иран обрушил шквал ракет на порт Янбу в Саудовской Аравии, где за последнее время поставки нефти в обход Ормузского пролива выросли в три раза. Атакованы и НПЗ в Кувейте. Ударами дронов Тегеран сразу вдвое сократил экспорт кувейтского черного золота.

Паника и в Катаре. Вместе с инфраструктурой полыхает и перспектива четверти мировых поставок сжиженного газа. Хаб в Рас-Лаффан. Из этого порта топливо отправляют в Евросоюз, Британию и восточную Азию.

«Это официальное предупреждение тем, кто причастен к атакам на объекты топливной и энергетической инфраструктуры на юге Ирана. Топливные, энергетические и газовые объекты в местах, откуда были нанесены удары, будут сожжены и превращены в пепел при первой же возможности», — заявил представитель базы вооруженных сил Ирана Хатам-аль-Анбия Ибрагим Зольфагари.

Это одновременно удары стратегические, способные перевернуть ход войны, и удары возмездия, в ответ на серию израильских авиаатак, когда те поразили в Иране крупнейшее месторождение «Южный Парс». И вот даже самоуверенный Трамп вдруг дрогнул и сдал назад, переведя стрелки на Израиль.

«Израиль, будучи в гневе за происходящее, жестоко напал на газовое месторождение в Иране. Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке», — написал Дональд Трамп в соцсети.

Трамп лукавит. Похоже, он не способен управлять агрессией Нетаньяху и разразившейся на Ближнем Востоке катастрофой, в том числе экологической. После ударов по НПЗ, танкерам в Ормузском проливе, в регионе периодически идут кислотные дожди и текут черные реки.

«С самого утра в Тегеране идет дождь, и вместе с каплями на город падают примеси нефти. А воздух кажется особенно тяжелым и густым», — сообщают журналисты.

Вот карты ущерба окружающей среде: и на суше, и на море после вытекающих с подбитых танкеров нефти и химикатов. С каждым днем точек экологической опасности в Иране становится все больше. ВОЗ уже фиксирует рост заболеваний у населения. Но последствия войны выйдут далеко за пределы Ближнего Востока.

«Тонны обломков разрушенных зданий и отходов на территории Ирана в результате бомбардировок, со всей очевидностью, станут серьезным экологическим вызовом», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В 1990-х после американской операции «Буря в пустыне» на Ближнем Востоке были зафиксированы падение средней температуры, гибель крабов, птиц, дельфинов. Сейчас последствия будут куда больше, говорят экологи, и могут докатиться даже до Восточной Сибири.

«Существенный вред оказывается непосредственно водам морей, естественно, непосредственно водным биоресурсам. Он, безусловно, огромен. И устраняться будет, кстати говоря, этот вред, я думаю, что десятки лет», — считает президент Национальной ассоциации природопользователей Борис Кокотов.

Ящик Пандоры открыт. Это пугает уже даже тех, кто его открывал. Но захлопнуть не получается. Так что масштабы будущего ущерба миру пока даже не поддаются подсчетам.

