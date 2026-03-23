Пакистан выразил готовность стать посредником в ближневосточном конфликте

Последствий конфликта на Ближнем Востоке опасаются по всему миру. И некоторые страны уже предлагают свои услуги в роли посредников, чтобы как можно быстрее найти пути дипломатического урегулирования кризиса. Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи в эксклюзивном интервью «Известиям» отметил, что Исламабад на собственном опыте знает: даже серьезные противоречия не должны становиться препятствием для диалога.

«У нас глубокие этнические связи с Ираном, Афганистаном, Индией. Пакистан — своего рода мозаика. Мы считаем, что вместе мы способны на многое. Мы можем вместе прийти к процветанию, мы внесли весомый вклад в историю и можем достичь еще большего. Все, что нужно, — решать разногласия за столом переговоров, а не на поле боя», — заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

По словам дипломата, Пакистан готов выступить посредником между Ираном и странами Персидского залива. В случае дальнейшей эскалации со стороны США и Израиля республика также готова принять иранских беженцев. Экономические последствия конфликта с каждым днем ощущаются в Пакистане все сильнее: истощаются запасы сжиженного природного газа и нефти. В связи с этим Исламабад рассчитывает начать переговоры с Москвой о поставках топлива уже в ближайшее время.

