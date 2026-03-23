Гуманитарная катастрофа: раскрыты последствия ударов США и Ирана по объектам энергетики

Конфликт на Ближнем Востоке грозит обернуться глобальной гуманитарной катастрофой. Он уже дошел до той фазы, когда мишенями для ударов выбирают электростанции и опреснительные установки. Для региона, где вода буквально является вторым золотом, это может закончиться трагедией на долгие годы. О том, к чему стремительно движется ситуация вокруг Персидского залива, — в материале корреспондента «Известия» Вадима Картушова.

Вашингтон и Тегеран резко повышают ставки на Ближнем Востоке. Теперь на кону энергетика целого региона. Сегодня истекает срок ультиматума, который Дональд Трамп поставил Ирану.

«Если Иран в течение 48 часов с этого момента не обеспечит полное и безопасное открытие Ормузского пролива, Соединенные Штаты Америки нанесут удары и уничтожат ряд его электростанций, начиная с крупнейшей», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Иран в долгу не остался — сразу пообещал в ответ уничтожить энергетику союзников США в Персидском заливе. И, судя по всему, в Тегеране настроены серьезно. Сегодня там опубликовали точный список целей, на которые упадут ракеты, если Вашингтон посмеет исполнить свою угрозу.

«Попрощайтесь с электричеством: в случае даже малейшего нападения на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики Иран, весь регион погрузится во тьму», — говорится в сообщении агентства Mehr.

Все крупнейшие электростанции Залива находятся в зоне поражения иранских ракет. Всего в списке 12 объектов. Здесь и электростанция «Северный Аль-Зур» — крупнейшая в Кувейте. И атомная станция «Барака», которая снабжает почти все Объединенные Арабские Эмираты. И промышленный комплекс «Рас-Лаффан», от которого полностью зависит Катар. Кстати, по «Рас-Лаффану» Иран на днях уже бил — то есть схема уже отработана.

И что примечательно — во время удара по «Рас-Лаффану» иранские ракеты с легкостью обошли американские системы ПВО. Знаменитый Patriot сдержать атаку Тегерана не смог. Дальность тоже не проблема — всего пару дней назад Иран обрушил баллистические ракеты на американскую базу «Диего-Гарсия» в Индийском океане. В четырех тысячах километрах от Ирана.

На этом фоне забеспокоилась Европа, которая раньше участия в конфликте старательно избегала. Сразу несколько крупных европейских изданий вышли с тревожными передовицами — оказывается, иранские ракеты могут долететь до Парижа, Рима и даже Лондона. Неприятная новость для Старого Света. Общественное мнение на Западе стали готовить к осознанию простого факта — война в Иране — это и ваша война тоже.

«Великобритания беззащитна перед потенциальной иранской ракетной атакой — об этом говорят военные эксперты. Израиль предупредил, что Тегеран уже разработал межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить Лондон», — пишет издание The Telegraph.

На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте накануне резко изменил риторику. Если раньше он избегал разговоров о роли альянса в конфликте и просил Трампа проявить понимание, то теперь публично подтвердил — открыть Ормузский пролив надо совместными силами. И даже пообещал помощь — правда, когда и какую непонятно.

«Знаю, президента Трампа злило, что европейские и другие союзники действовали слишком медленно. Что касается Ормузского пролива — нам нужно работать вместе. Эти 22 страны — большинство из НАТО и некоторые другие — должны определить, что для этого нужно, когда и как мы это реализуем», — подчеркнул Рютте.

Пока что через закрытый Ормузский пролив проходят только корабли из дружественных для Ирана стран, например, этот танкер повез нефть в Индию. За проезд заплатили китайскими юанями.

Страны Персидского залива замерли в ожидании нового, теперь энергетического этапа войны. Учитывая критическую зависимость региона от электроэнергии, стороны имеют полную возможность взаимно «вбомбить» друг друга в каменный век. Жители Залива также рискуют остаться без воды — опреснительные мощности тоже в списке целей, в том числе крупнейший в мире опреснительный завод «Рас-эль-Хайр» в Саудовской Аравии. Рискнет ли Дональд Трамп злить Тегеран и чего стоит ультиматум Вашингтона — станет известно уже совсем скоро.

