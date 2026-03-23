В переговорах США с Ираном участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
Американский лидер отметил, что беседа прошла в конструктивном ключе.
Трамп: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели переговоры США с Ираном
Интересы США на переговорах с Ираном представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в трансляции Fox News.
«Господин Уиткофф и господин Кушнер провели их (переговоры. — Прим. ред.)», — сказал он.
Дональд Трамп также отметил, что, несмотря на серьезность тем, беседа прошла в конструктивном ключе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США объявил о временной приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Как выяснилось, причиной стали как раз «продуктивные» переговоры с Тегераном, которые проходили в течение последних двух дней.
Американский лидер отметил, что обсуждения касались урегулирования военных действий на Ближнем Востоке. После этого Пентагон получил указание воздержаться от атак на иранские электростанции, однако Трамп не уточнил, распространяется ли это соглашение на действия союзников, включая Израиль.
- 24 мар
- США назвали возможную дату завершения конфликта в Иране
- 23 мар
- В парламенте Ирана назвали переговоры с США бессмысленными
- 23 мар
- Пошли на попятную: почему США объявили об остановке ударов по Ирану
- 23 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
- 23 мар
- Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
- 23 мар
- Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
- 23 мар
- Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
- 23 мар
- Гуманитарная катастрофа: раскрыты последствия ударов США и Ирана по объектам энергетики
- 23 мар
- «Тут все уничтожено»: последствия иранских атак на Арад и Димону
- 23 мар
- Власти Ирана пригрозили ударами по ключевым объектам Израиля и США
