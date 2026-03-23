В переговорах США с Ираном участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Трамп: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели переговоры США с Ираном

Интересы США на переговорах с Ираном представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в трансляции Fox News.

«Господин Уиткофф и господин Кушнер провели их (переговоры. — Прим. ред.)», — сказал он.

Дональд Трамп также отметил, что, несмотря на серьезность тем, беседа прошла в конструктивном ключе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США объявил о временной приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Как выяснилось, причиной стали как раз «продуктивные» переговоры с Тегераном, которые проходили в течение последних двух дней.

Американский лидер отметил, что обсуждения касались урегулирования военных действий на Ближнем Востоке. После этого Пентагон получил указание воздержаться от атак на иранские электростанции, однако Трамп не уточнил, распространяется ли это соглашение на действия союзников, включая Израиль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.