Путин: Киев пытается обменивать мирных жителей Курской области на боевиков ВСУ

Украинские власти используют любые методы, подчеркнул президент России.
Украина пытается обменивать мирных жителей Курской области на боевиков ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по культуре в формате видеоконференцсвязи.
«Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области. Пытаются менять их на военных», — заявил российский лидер.
По словам главы государства, власти Незалежной используют любые методы для достижения своих целей, и им все равно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева в вопросе обмена удерживаемых на территории Украины жителей Курской области. По словам омбудсмена, украинская сторона связала передачу курян с обменом на гражданских лиц, находящихся в России под следствием по делам о правонарушениях или преступлениях против государства. Она подчеркнула, что это неприемлемо.
