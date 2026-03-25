Путин: Киев пытается обменивать мирных жителей Курской области на боевиков ВСУ

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Украинские власти используют любые методы, подчеркнул президент России.

Украина пытается обменивать мирных жителей Курской области на боевиков ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по культуре в формате видеоконференцсвязи.

«Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области. Пытаются менять их на военных», — заявил российский лидер.

По словам главы государства, власти Незалежной используют любые методы для достижения своих целей, и им все равно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о неприемлемых условиях Киева в вопросе обмена удерживаемых на территории Украины жителей Курской области. По словам омбудсмена, украинская сторона связала передачу курян с обменом на гражданских лиц, находящихся в России под следствием по делам о правонарушениях или преступлениях против государства. Она подчеркнула, что это неприемлемо.

Тема:
Курская область
