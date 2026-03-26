Корреспондент «Известий» стал лауреатом премии «Золотое перо России»

Корреспондент «Известий» Прудников стал лауреатом премии «Золотое перо России»

Корреспондент «Известий» Сергей Прудников стал лауреатом ежегодной журналистской премии «Золотое перо России». Прудников завоевал награду в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга». Церемония вручения профессиональных наград прошла в Центральном доме Российской Армии.

Памятный знак журналисту «Известий» вручил Герой России Евгений Поддубный. Почетная награда присуждена Прудникову за цикл из 11 материалов из Курской области. Основой серии стали репортажи о переломных событиях марта 2025 года. Среди работ Сергея, представленных на конкурс, — эксклюзив из только освобожденной Суджи, текст о спасении церковных ценностей в Суджанском районе и репортаж об операции «Поток».

Сергей Прудников работает в «Известиях» с 2018 года. В его послужном списке — репортажи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Курской областей. Журналист оперативно реагирует на все события, поднимает сложные, резонансные темы в своей работе, обращает внимание на то, что действительно важно для людей, а репортажи Прудникова отличаются высокой актуальностью.

