Корреспондент «Известий» стал лауреатом премии «Золотое перо России»

Среди работ Сергея Прудникова, представленных на конкурс, — эксклюзив из только освобожденной Суджи и репортаж об операции «Поток».
Фото: ВКонтакте/Сергей Прудников/id10037203
Корреспондент «Известий» Прудников стал лауреатом премии «Золотое перо России»
Корреспондент «Известий» Сергей Прудников стал лауреатом ежегодной журналистской премии «Золотое перо России». Прудников завоевал награду в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга». Церемония вручения профессиональных наград прошла в Центральном доме Российской Армии.
Памятный знак журналисту «Известий» вручил Герой России Евгений Поддубный. Почетная награда присуждена Прудникову за цикл из 11 материалов из Курской области. Основой серии стали репортажи о переломных событиях марта 2025 года. Среди работ Сергея, представленных на конкурс, — эксклюзив из только освобожденной Суджи, текст о спасении церковных ценностей в Суджанском районе и репортаж об операции «Поток».
Сергей Прудников работает в «Известиях» с 2018 года. В его послужном списке — репортажи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Курской областей. Журналист оперативно реагирует на все события, поднимает сложные, резонансные темы в своей работе, обращает внимание на то, что действительно важно для людей, а репортажи Прудникова отличаются высокой актуальностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики. Премии присуждают с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных материалов, теле- и радиопередач о Москве и ее жителях, получивших общественное признание. Такие материалы поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы и способствуют воспитанию любви к своему городу.
