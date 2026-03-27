«Железный купол» Израиля истощен и не справляется с массированными атаками

Эфирная новость 34 0

На фоне интенсивных обстрелов фиксируются прорывы обороны — часть ракет достигает целей, несмотря на работу ПВО.

Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Yi LanÂ·asayage; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Сегодня на Ближнем Востоке произошла одна из самых массовых атак на Израиль. Иранские ракеты падали на Тель-Авив и Хайфу. В городе Нагария в результате удара погиб один человек, еще шесть ранены.

И вот после таких обстрелов в Израиле все настойчивее звучат вопросы к властям: а что же происходит с хваленым «Железным куполом»? Почему не работает лучшая в мире система противоракетной обороны, как ее называют в Тель-Авиве? Лишь по приблизительным подсчетам сейчас ПВО перехватывает не более половины ракет. И это катастрофический показатель, учитывая, сколько на это тратится денег.

Вот наглядный пример. В воздухе четыре израильских перехватчика, стоимость каждого примерно по четыре миллиона долларов. А вот между ними аккуратно проходит иранская ракета, ее цена от 70 тысяч. То есть 16 миллионов за один залп выкинуты на ветер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
