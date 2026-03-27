Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям

Снижение затронет поставки из Венгрии, Словакии, а также частично из Польши и Румынии.
Поставки газа из Венгрии на Украину 26 марта могут сократиться почти вдвое — до 4,6 миллионов кубометров в сутки. Об этом пишет EADaily.
По сравнению с предыдущими сутками объемы снизятся с 8,3 млн кубометров. Одновременно ожидается резкое сокращение поставок из Словакии — с 3,3 миллионов до 840 тыс. кубометров в сутки.
При этом словацкий оператор Eustream указывает, что его номинации остаются на уровне более 3 миллионов кубометров, что может свидетельствовать о возможной корректировке данных.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах сократить поставки газа на Украину до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». По его словам, снижение будет постепенным, а неиспользованный газ направят в хранилища.
В то же время пока неизвестно, связано ли снижение поставок именно с этим решением. Отопительный сезон на Украине еще продолжается, а столь низкие объемы импорта ранее фиксировались лишь летом 2025 года.
Снижение номинаций также отмечено по другим направлениям: польское может уменьшиться с 10,3 до 8,8 миллионов кубометров в сутки, румынское — с 3,2 до 2,4 миллионов.
Основной объем импорта газа на Украину в 2026 году приходится на польское направление (49%) и венгерское (46%), которые считаются наиболее выгодными по тарифам. При этом значительная часть газа поступает не напрямую от соседних стран, а через европейских трейдеров, способных менять маршруты поставок.
Эксперты отмечают, что возможное сокращение поставок не окажет критического влияния из-за теплой погоды, наличия запасов в подземных хранилищах и альтернативных каналов импорта.
Ранее украинские власти сообщили о досрочном завершении отопительного сезона в ряде регионов, включая Киев и Днепр.
