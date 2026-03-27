Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии
В КСИР заявили, что эти налеты — ответ на американские удары по мирному населению Ирана.
Иран атаковал сразу три военных базы США — в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. Кадры масштабного запуска опубликовал Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР).
Целями стали — радар зенитного комплекса Patriot, антенна спутниковой связи, ангар для хранения беспилотников и площадка для их запуска. Как заявили в КСИР, эти налеты — ответ на американские удары по мирному населению Ирана.
Всего с начала конфликта Тегеран атаковал два десятка американских баз на Ближнем Востоке. По оценкам экономистов, ущерб от этих операций уже превысил миллиард долларов.
