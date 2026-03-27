Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии

Иран атаковал сразу три военных базы США — в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте. Кадры масштабного запуска опубликовал Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР).

Целями стали — радар зенитного комплекса Patriot, антенна спутниковой связи, ангар для хранения беспилотников и площадка для их запуска. Как заявили в КСИР, эти налеты — ответ на американские удары по мирному населению Ирана.

Всего с начала конфликта Тегеран атаковал два десятка американских баз на Ближнем Востоке. По оценкам экономистов, ущерб от этих операций уже превысил миллиард долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.