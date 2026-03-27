Трамп дал Ирану еще десять дней на разблокировку Ормузского пролива
В союзниках по НАТО американский президент разочаровался и отказался от их помощи.
Президент США Дональд Трамп объявил, что дает Ирану еще десять дней, чтобы добровольно разблокировать Ормузский пролив. На этот срок американский лидер продлевает мораторий на удары по иранским энергообъектам. Изменение срока своего ультиматума Трамп объяснил мирными переговорами, которые, по его словам, «очень хорошо» ведут Вашингтон и Тегеран.
А вот главные союзники США главу Белого дома, похоже, начали сильно раздражать. Поводом стал отказ НАТО принять участие в конфликте с Ираном. И теперь, подчеркнул американский президент, даже если европейцы предложат помощь, Штаты ее принципиально отвергнут.
«Это было испытание. Вы не помогли нам, вам, конечно, и не нужно было этого делать, если вы этого не сделали... Мы будем это помнить», — заявил президент США Дональд Трамп.
