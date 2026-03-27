ООН создала специальную группу для возобновления судоходства в Ормузском проливе

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Организация опасается, что перебои в морской торговле могут сказаться на сельском хозяйстве и поставках продовольствия.

Как планируют восстановить движение через Ормузский пролив

Война в Иране

Специальная группа займется восстановлением движения судов через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации. 

«Генеральный секретарь учредил специальную целевую группу для разработки и предложения технических механизмов, специально предназначенных для удовлетворения гуманитарных потребностей в Ормузском проливе», — приводятся его слова на сайте организации.

В ООН опасаются, что перебои в морской торговле через пролив могут привести к критическим последствиям для сельского хозяйства и поставок продовольствия в ближайшие месяцы.

Ормузский пролив является стратегической точкой на карте мира. Через него проходит основной поток нефти и газа из стран Персидского залива. Любая нестабильность в этой зоне мгновенно отражается на глобальных энергетических рынках и стоимости сырья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении на десять дней моратория на удары по иранским энергообъектам, ожидая от Ирана разблокировки Ормузского пролива. Это решение связано с успешными мирными переговорами между Вашингтоном и Тегераном.

Тема:
Война в Иране
