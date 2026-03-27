ООН создала специальную группу для возобновления судоходства в Ормузском проливе
Организация опасается, что перебои в морской торговле могут сказаться на сельском хозяйстве и поставках продовольствия.
Фото: Reuters/Stringer
Специальная группа займется восстановлением движения судов через Ормузский пролив. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации.
«Генеральный секретарь учредил специальную целевую группу для разработки и предложения технических механизмов, специально предназначенных для удовлетворения гуманитарных потребностей в Ормузском проливе», — приводятся его слова на сайте организации.
В ООН опасаются, что перебои в морской торговле через пролив могут привести к критическим последствиям для сельского хозяйства и поставок продовольствия в ближайшие месяцы.
Ормузский пролив является стратегической точкой на карте мира. Через него проходит основной поток нефти и газа из стран Персидского залива. Любая нестабильность в этой зоне мгновенно отражается на глобальных энергетических рынках и стоимости сырья.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении на десять дней моратория на удары по иранским энергообъектам, ожидая от Ирана разблокировки Ормузского пролива. Это решение связано с успешными мирными переговорами между Вашингтоном и Тегераном.
- 28 мар
- КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
- 27 мар
- В ЦАХАЛ заявили о начале новой волны ударов по целям «Хезболлы» в Бейруте
- 27 мар
- Начнется с острова: США приняли решение по наземной операции против Ирана
- 27 мар
- Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке
- 27 мар
- «Мы полностью выиграли»: Трамп заявил о победе США над Ираном
- 27 мар
- Трамп дал Ирану еще десять дней на разблокировку Ормузского пролива
- 27 мар
- ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива
- 27 мар
- Иран ударил по базам США в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии
- 27 мар
- В МАГАТЭ предупредили о высоком риске ядерной аварии после ударов по АЭС «Бушер»
- 27 мар
- Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
