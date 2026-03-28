«Дагестан столкнулся с вызовом»: в республике критическая ситуация из-за сильнейшего ливня
Несмотря на то, что местные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы.
Фото, видео: МЧС России/ТАСС; Telegram/Минэнерго Дагестана/minenergo_rd; 5-tv.ru
В Дагестане отмечается критическая ситуация из-за сильнейшего ливня
Республика Дагестан столкнулась с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов. Он отметил, что в ряде районов республики, в том числе в столице, фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта.
«Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах», — написал глава региона в своем канале в мессенджере.
Меликов добавил, что в республике уже были проведены оперштабы по всем чувствительным направлениям: электроснабжение, водоснабжение, дорожная отрасль.
Несмотря на то, что местные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, добавляет глава республики, «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».
«Возможно, нам придется ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — резюмирует Меликов.
Глава региона добавил, что ситуация остается на его личном контроле.
