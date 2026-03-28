Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, убита ударом Израиля
Вместе с корреспонденткой погиб ее коллега Али Шуайб, корреспондент телеканала Al-Manar.
Корреспондентка издания Al Mayadeen, журналистка Фатима Фтуни, сотрудничавшая с 5-tv.ru, погибла на юге Ливана от авиаудара Израиля. Ее гибель подтверждают коллеги.
«Мы скорбим о Фатиме Фтуни и даем клятву ее душе, что мы останемся верны посланию сопротивления, свободы и суверенитета», — сказал директор издания Рони Альфа, отметив, что погибшая была героиней.
Также жертвой удара стал журналист Али Шуайб, корреспондент телеканала Al-Manar.
Тель-Авив, руководствуясь целью уничтожить союзную Ирану «Хезболлу», наносит массированные удары по Ливану, от которых страдает мирное население. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала про атаки по военным объектам, однако ракеты и беспилотные летательные аппараты порой попадают по гражданским.
Эскалация на Ближнем Востоке
Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
- 28 мар
- В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
- 28 мар
- Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
- 28 мар
- Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
- 28 мар
- США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
- 28 мар
- Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
- 28 мар
- Иран пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты страны
- 27 мар
- ООН создала специальную группу для возобновления судоходства в Ормузском проливе
- 27 мар
- В ЦАХАЛ заявили о начале новой волны ударов по целям «Хезболлы» в Бейруте
- 27 мар
- Начнется с острова: США приняли решение по наземной операции против Ирана
- 27 мар
- Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке
