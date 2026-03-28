Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, убита ударом Израиля

Корреспондентка издания Al Mayadeen, журналистка Фатима Фтуни, сотрудничавшая с 5-tv.ru, погибла на юге Ливана от авиаудара Израиля. Ее гибель подтверждают коллеги.

«Мы скорбим о Фатиме Фтуни и даем клятву ее душе, что мы останемся верны посланию сопротивления, свободы и суверенитета», — сказал директор издания Рони Альфа, отметив, что погибшая была героиней.

Также жертвой удара стал журналист Али Шуайб, корреспондент телеканала Al-Manar.

Тель-Авив, руководствуясь целью уничтожить союзную Ирану «Хезболлу», наносит массированные удары по Ливану, от которых страдает мирное население. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала про атаки по военным объектам, однако ракеты и беспилотные летательные аппараты порой попадают по гражданским.

Эскалация на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

