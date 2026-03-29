Цена конфликта: как война на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю и безопасность

ОАЭ теряют по миллиарду ежедневно из-за конфликта на Ближнем Востоке

В ближайшие три-четыре недели, наверное, кризис на Ближнем Востоке будет урегулирован. Такой прогноз прозвучал в четверг на встрече Владимира Путина с лидерами российского бизнеса. Встреча была закрытой для прессы, но эту важную для всех информацию после глава РСПП Александр Шохин все же донес до журналистов.

Вполне может быть. Америка на неделю ввела мораторий на удары по иранским энергообъектам. Что, впрочем, не мешает им бомбить все остальные объекты в Иране. Стороны при этом впервые направили посредникам черновики мирных соглашений: ни одного совпадения позиций. Так что маятник может качнуться в любую сторону: и к реальным переговорам, и к дальнейшей эскалации. Хотя куда дальше: Иран и Израиль и так наносят удары по ядерным объектам друг друга, уже не стесняясь. Израиль бомбит Натанз и Бушер — снаряды падают на территорию АЭС, которую строит наш «Росатом». Иран впервые в истории дотянулся ракетами до сверхсекретного ядерного центра в пустыне Негев. Что с самим центром — неизвестно, но в окрестных городах серьезные разрушения.

Однако даже не это главный стимул для переговоров. Главное — что Иран сделал с мировой торговлей углеводородами, заблокировав Ормузский пролив.

Вот красноречивая иллюстрация в британском издании Economist. Вот так они держат мировую торговлю. Ровно месяц с тех пор, как на Иран обрушились первые бомбы. С тех пор цены на нефть и газ выросли на сорок-шестьдесят процентов. И это пока еще были запасы по миру, так сказать, жирок. А дальше?

Иран демонстрирует хладнокровие удава, он готов ждать долго, пока цены на нефть будут работать на него. Вот идеальная иллюстрация момента: ребенок качается на качелях на берегу того самого Ормузского пролива на фоне горящих портов и танкеров.

Главная проблема возможных контактов Тегерана и Вашингтона — недоверие. Как вести переговоры с США, если во время предыдущих переговоров как раз и полетели бомбы? Как верить США, если перед глазами пример Югославии, которую как раз в эти же дни 27 лет назад начали бомбить, а когда сербы пошли на уступки, страну разорвали в клочья? Куда все-таки могут качнуться чаши весов, прикинул корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Работа ПВО в небе над Абу-Даби. В эту ночь при падении обломков ракет там погибли два человека. А это уже горит аэропорт Кувейта. А это морской порт там же. Поражен крупнейший НПЗ в Бахрейне.

Следом Иран публикует список из пяти ключевых целей в Эмиратах — среди них атомная электростанция. Такой сейчас рай для инвесторов и дорого-богатой жизни. Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и другие страны Персидского залива уже месяц прозревают. Новая реальность, американские базы ни от чего не защищают. Нефтяные миллиарды тоже не помогают. Да и союзники просто используют. Вот Трамп говорит про наследного принца Саудовской Аравии.

«Он не думал, что это произойдет. Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Он действительно не думал. Теперь он должен быть мил со мной. Скажите ему, что ему лучше быть милым со мной. Он просто обязан таким быть», — сказал президент США Дональд Трамп.

По грубым подсчетам аналитиков, за первые две недели конфликта только Эмираты потеряли 25 млрд долларов и продолжают терять по миллиарду ежедневно. На экспорте нефти, недвижимости, туризме, торговле, военных расходах. А реальные потери будут кратно больше.

«Эти государства должны дистанцироваться от США, от американской агрессии против иранского народа. К сожалению, страны региона даже не осудили это», — огорчился министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Никакого одобрения ООН. Без предупреждения. Без оглядки на жертвы среди мирных. Все по собственным эпичным стандартам. Рабочая схема.

Начиная с Югославии. Ровно 27 лет назад. Массированные бомбардировки под надуманным предлогом, главная цель которых — свергнуть режим.

Раздробленные авиабомбами плиты перекрытия, следы копоти. Комплекс зданий Генштаба в центре Белграда до сих пор напоминает жителям и гостям города о трех месяцах бомбардировок НАТО Югославии. Здания в аварийном состоянии, но их не трогают. И таких напоминаний по всей Сербии — десятки.

78 дней НАТОвцы били по военным объектам, промышленности, инфраструктуре, по гражданским — больницам, жилым домам. Погибли тысячи местных жителей.

«Они своих военных даже в Югославии не достигли. Они планировали тогда сухопутную операцию. Они принуждением фактически политическое руководство на соглашение тем, что сказали, если они не подпишут, они усилят удары на гражданские объекты», — комментирует руководитель центра геостратегических исследований в Белграде Драгана Трифкович.

Митар Ковач работал тогда в аналитической группе армии, разрабатывал новые способы управления войсками. Говорит — они были готовы к наземной операции.

«Что касается иранцев, они серьезно интересовались опытом той войны, агрессии НАТО в плане подготовки, что мы делали превентивно, чтобы сохранить свои силы и систему командования в реальном времени», — заявил генерал в отставке, депутат парламента Сербии Митар Ковач.

«Я думаю, Слободан Милошевич был уверен, что все-таки можно как-то договориться, то есть я думаю, что Слободан Милошевич выиграл бы эту войну, если бы хоть раз обстрелял аэропорты тех стран, которые его бомбили», — предположил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Все военные интервенции за последние 30 лет США начинали с массированных авиаударов. И худо-бедно — у них получалось. Югославия, Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия, Венесуэла. Десятки тысяч боевых вылетов, еще больше бомб и ракет. Штатам хватает пару месяцев активных бомбежек. Но в прошлом году схема бомбо-принуждения дала сбой. С йеменскими хуситами.

Теперь Иран. Не дотягиваясь до США, бомбит их союзников. Нашел болевые точки и ставит под угрозу мировую экономику.

«Сначала Трамп сказал, что мы атакуем и уничтожим их инфраструктуру за 48 часов. Мировая экономика под угрозой полноценной депрессии. 80% нефти и газа Азии, треть удобрений проходят через Ормузский пролив. Индийские фермеры смогут ли засеять поля?» — анализирует директор института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

Да, в Афганистане и Ливии США делали ставку еще и на оппозиционные прокси. В этот раз просчитались, пытались раскачать Иран изнутри, но не вышло.

«Час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии. Когда мы закончим, захватите свое правительство», — провозгласил президент США Дональд Трамп.

В итоге протесты в самих штатах и Европе. А закадычные союзники не поддерживают авантюру штатов. Это уже угроза НАТО, самому существованию альянса. Об Иран ломают зубы. Трамп играет на переговорах, делая вид, что они уже идут.

«Никаких переговоров с Соединенными Штатами не было и нет. Во время переговоров на нас уже дважды нападали, о какой дипломатии речь?» — высказал пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Переговоры США — отдельный инструмент в попытках привнести демократию, кажется, они только для того, чтобы признать их сорванными, усыпить бдительность и внезапно ударить. Как было и с той же Югославией, ударили на следующий день после провала. Теперь Иран. Трамп говорит одно, Хегсет другое.

«Мы ведем переговоры с помощью бомб. Президент ясно дал понять, что у Ирана не будет ядерного оружия. Министерство войны согласно с этим», — рассказал министр обороны США Пит Хегсет.

Но учитывая стойкость Ирана, говорят эксперты, и правда единственный выход из конфликта — переговоры.

«Трамп пытается представить Пакистан как площадку для переговоров, анонсируя, что там могут состояться первые встречи. Реальная площадка находится в другом месте, этой площадки две — это Россия и Китай. Но Трамп не может принять это решение, потому что списки Эпштейна для него страшнее», — предположил военный эксперт, редактор российский информационно-аналитического журнала Алексей Леонков.

А это уже конспирологическая версия, которая связывает бомбардировки Югославии и Ирана. Клинтон якобы начал маленькую победоносную войну, чтобы отвлечь от секс-скандала с Моникой Левински, а Трамп?

«Пока эти файлы Эпштейна отошли на второй план, но думаю, что, когда эта эта авантюра закончится, она, конечно, закончится. И Трамп, естественно, поползет с потерей лица, никакой победы там не будет», — сказал экс-руководитель международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

По словам экспертов, американская стратегия принуждения сломалась. Иран учился на всех военных операциях США, делал выводы, а теперь штаты наверняка сделают выводы из своего налета на Иран.

«Иран ждал этого момента довольно долго. Он знает, что его вооруженные силы уступают вооруженным силам Соединенных Штатов, но он придумал другие асимметричные способы борьбы с США, к которым мы не готовы», — выразил бывший аналитик министерства обороны США Майкл Малуф.

Ту же самую Кубу, которую хорохорился захватить Трамп, Штаты пока не трогают. И хоть по открытой информации у них нет ракет средней дальности, но там, кто знает, и до Америки всего 200 километров. Поэтому демократию на остров свободы пытаются принести, устраивая там гуманитарную катастрофу.

