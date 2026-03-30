Сопротивление продолжается: зачем жители Тегерана каждый день выходят на митинги

По данным Красного Полумесяца, в Иране за время конфликта атаковали больше ста тысяч гражданских объектов. Это и жилые дома, и больницы, и школы. Что происходит в Тегеране прямо сейчас — эксклюзивно для «Известий» специальный корреспондент на месте Шабнам Хагиги.

Прошел уже почти месяц с начала войны Израиля и США против Ирана. И хотя противники уверяют, что не бьют по гражданским объектам, удары наносятся по жилым кварталам, больницам и многим другим невоенным зданиям.

Вы своими глазами видите, в каком состоянии этот дом. Он точно не входит в список стратегических целей. Там жили обычные семьи с детьми. Теперь же от их квартир остались одни руины. Стены нескольких этажей снесло взрывами. И мы вновь и вновь задаемся вопросом: где же те самые международные правила, которые все якобы соблюдают, и которые допускают подобное?

«Утверждения о том, что удары наносятся только по военным целям, а не по жилым районам, — абсолютная ложь. Все атакованные районы являются жилыми. Повреждены уже около 20 тысяч коммерческих объектов. И почти 300 медицинских учреждений, включая клиники и аптеки, многие из них больше не функционируют», — заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Каждый вечер в Тегеране люди выходят на митинги, чтобы показать силу и единство. И чтобы на весь мир заявить: исламская республика продолжит сопротивляться.

«Эта война должна продолжаться до тех пор, пока агрессор не будет наказан — то есть пока не появится гарантия, что он не нападет снова. Чтобы просто не осмелился начать все заново. Должны быть именно международные гарантии», — говорит один из участников митинга.

По последним данным агентства Tasnim, всего за время эскалации в Иране погибли уже больше 1300 человек, большинство из которых были мирными жителями. В списке жертв и свыше двухсот детей. А общее число раненых в ходе атак и пострадавших при обрушении зданий уже превысило 61 тысячу.

