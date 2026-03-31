Новый циклон надвигается на Дагестан: регион еще не оправился от предыдущего удара стихии

Новый циклон прямо сейчас движется к Дагестану, который еще не оправился от предыдущего удара стихии. После паводка сошли оползни и сели. Размыты дороги и дамбы, повреждены дома, нарушено электро- и водоснабжение. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов покажет, какая обстановка там прямо сейчас.

Это новые кадры из Дагестана. В зоне бедствия — четыре больших села. Уже эвакуированы более двух тысяч местных жителей. Спасательная операция продолжается. На помощь к пострадавшим выехали жители соседних районов.

Саманные здания уже посыпались, кирпичные в воде почти по крышу, автомобили плавают, словно мусор. Домашний скот погибает.

Трогательные кадры заснял мужчина, который вернулся в свой подтопленный дом. В комнате на краешке плавающего дивана сидит испуганный кот. Увидев хозяина, он тут же молит о помощи. Таких историй десятки. Вот чудесное спасение ребенка-инвалида, который едва не погиб в Махачкале. Мама ведет дочь к пешеходному переходу, берет ее на руки. И как только выходит на дорогу, ее сбивает поток воды. Очевидец Абдурахман бросается на помощь. И ловит тонущую малышку.

— Вот здесь я вытащил ребенка.

— Прям несло?

— Да! Даже камни уносило.

— Течение было мощным?

— Да! Я впервые такое видел.

Женщина во время падения повредила ногу. Еле вернулась на тротуар. Позже Абдурахман вызвал скорую помощь и отправил мать с ребенком в больницу. Дождь прекратился. Люди до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни. Вода отступает слишком медленно. Самые тяжелые последствия в частном секторе и низинах.

Работают спасатели, коммунальные службы и тяжелая техника. Люди вытаскивают из воды свои автомобили и сразу же везут в сервис. Вот как выглядят салоны утонувших машин. Где-то, вот как здесь, разрушены и подземные коммуникации. Посмотрите, труба с канализационной водой вскрылась. Теперь все эти нечистоты попадают прямо в море.

Теперь вместе в Каспий уходит все, что стихия смыла с городских улиц и дворов — это бытовая химия, нефтепродукты, грязь ил, тяжелые металлы. Специалисты предупреждают — это мощнейший удар по экосистеме моря.

«Ну я сказал еще и бытовые отходы. В Дагестане системно не решена проблема бытовых отходов, они сваливаются где угодно, огромное количество свалок как зарегистрированных, так и не зарегистрированных — сейчас это все потечет в Каспий. Соответственно, все желающие искупаться столкнутся с этим», — отметил эксперт.

Даже там, где вода начала уходить, стихия продолжает разрушать дома и дороги. В Буйнакске после ливней пошли оползни. По предварительным оценкам, ущерб уже может исчисляться миллиардами рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.