В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи
На Тегеран были совершены очередные воздушные атаки.
Al Hadath: В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи
Глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи убит в результате одной из атак с воздуха на Тегеран. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Как утверждают его источники, «имеются сведения о гибели главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи в Тегеране».
Официальных заявлений иранских властей по данной ситуации пока нет.
Новость дополняется.
- 31 мар
- Президент Ирана назвал условие для урегулирования конфликта с США и Израилем
- 31 мар
- «Не будет нормального союза»: Хегсет назвал сроки решения Трампа по будущему НАТО
- 31 мар
- Конфликт с Ираном вызвал у американцев рекордный спрос на бункеры
- 31 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ухудшит состояние нескольких мировых экономик
- 31 мар
- Жизнь вопреки войне: в Тегеране работают кафе, открыты магазины, люди ходят в мечети
- 30 мар
- Разозлили не на шутку: в Иране грозятся выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
- 30 мар
- Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в операции против Ирана
- 30 мар
- Ормузский пролив под замком: как война в Иране влияет на мировой кризис
- 30 мар
- Сопротивление продолжается: зачем жители Тегерана каждый день выходят на митинги
- 30 мар
- Иран уничтожил самолет США стоимостью больше 500 миллионов долларов
Читайте также
