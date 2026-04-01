В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

На Тегеран были совершены очередные воздушные атаки.

Война в Иране: при атаке убит глава судебной власти

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Presidency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Al Hadath: В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи

Глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи убит в результате одной из атак с воздуха на Тегеран. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как утверждают его источники, «имеются сведения о гибели главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи в Тегеране».

Официальных заявлений иранских властей по данной ситуации пока нет.

Новость дополняется.

31 мар
Президент Ирана назвал условие для урегулирования конфликта с США и Израилем
31 мар
«Не будет нормального союза»: Хегсет назвал сроки решения Трампа по будущему НАТО
31 мар
Конфликт с Ираном вызвал у американцев рекордный спрос на бункеры
31 мар
Конфликт на Ближнем Востоке ухудшит состояние нескольких мировых экономик
31 мар
Жизнь вопреки войне: в Тегеране работают кафе, открыты магазины, люди ходят в мечети
30 мар
Разозлили не на шутку: в Иране грозятся выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
30 мар
Испания закрыла небо для самолетов, участвующих в операции против Ирана
30 мар
Ормузский пролив под замком: как война в Иране влияет на мировой кризис
30 мар
Сопротивление продолжается: зачем жители Тегерана каждый день выходят на митинги
30 мар
Иран уничтожил самолет США стоимостью больше 500 миллионов долларов
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.25
-0.05 93.27
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи
1:43
Стала известна причина пожара на «Нижнекамскнефтехиме»
1:31
Самолет Ан-26, связь с которым была утеряна в Крыму, врезался в скалу
1:25
Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе с Ан-26 в Крыму
1:13
Прощаемся? Массовый сбой произошел в работе Telegram 1 апреля
0:59
Нет мужчин — нет проблем: 70-летняя женщина раскрыла секрет вечной молодости

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
В Забайкалье мужчина застрелил троих человек и покончил с собой
Поборы за тела: в Таганроге разгорелся скандал из-за многомиллионных взяток в морге
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео