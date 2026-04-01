Трамп выступит с обращением к согражданам по ситуации вокруг Ирана

Анастасия Антоненко

Накануне президент США заявлял о желании установить контроль над нефтяными ресурсами исламской республики.

Когда Трамп выступит с обращением по ситуации вокруг Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Белый дом анонсировал обращение Дональда Трампа к согражданам

Президент США Дональд Трамп выступит в среду, 1 апреля, с обращением к согражданам по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Уточняется, что с важным объявлением американский лидер выступит в 21:00 по времени Вашингтона (4:00 по московскому времени).

Несколько дней назад Трамп заявлял, что хотел бы установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. Он также напомнил и про ситуацию с Венесуэлой, отметив, что Вашингтон намерен на какое-то время взять под контроль нефтяную отрасль республики. Не обошлось без разговора и о захвате острова Харк, который можно назвать иранским «нефтяным сердцем».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, потребовал прекратить агрессию против исламской республики. Это единственное решение для нормализации ситуации. По словам иранского лидера, Тегеран способен положить конец военному конфликту при условии соблюдении требований. В первую очередь необходимы гарантии со стороны США и Израиля о невозврате агрессии.

