Трамп строит бункер под Белым домом

О повышенных мерах безопасности президент США заявил на фоне неясных перспектив Вашингтона в конфликте с Тегераном.

Американский президент тем временем строит бункер под Белым домом. Причем эту информацию Дональд Трамп признал публично. По его словам, бальный зал в Белом доме, ради строительства которого снесли все восточное крыло, на самом деле служит прикрытием для подземной крепости.

«Военные строят огромный комплекс прямо под бальным залом. Мы даже опережаем график. А сам бальный зал, по сути, становится военным складом, в том числе для беспилотных летательных аппаратов и всего остального», — заявил президент США Дональд Трамп.

Американская пресса отмечает, что о повышенных мерах безопасности Трамп заявил на фоне неясных перспектив Вашингтона в конфликте с Тегераном. На то, что операция идет не по плану, указывает и внезапная переброска третьего авианосца США на Ближний Восток. Как пишет The Wall Street Journal, глава Белого дома пока рассматривает различные варианты действий, усиливая группировку в регионе подразделениями морской пехоты.

