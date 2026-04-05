Иран пригрозил «открыть врата ада» для Израиля и США
Тегеран намерен отвечать на все атаки на свои энергетические объекты.
Если США и Израиль продолжат наносить удары по инфраструктуре Ирана, то для них «откроются врата ада». Об этом заявил командующий центральным штабом вооруженных сил исламской республики генерал Али Абдоллахи, слова которого приводит агентство IRIB.
«С самого начала этой войны мы исполняли все, что обещали, и вот наше простое послание: врата ада откроются для вас (для Израиля и США. — Прим. ред.)», — подчеркнул Абдоллахи.
Он также отметил, что на любые удары по энергетическим объектам Тегеран ответит атаками на все объекты США и Израиля на Ближнем Востоке. Генерал добавил, что Иран готов применить силу для «защиты национального достояния».
Таким образом Абдоллахи отреагировал на ультиматум американского президента Дональда Трампа 4 апреля о том, что через 48 часов на исламскую республику «обрушится ад». Командующий назвал его слова проявлением «беспомощности и нервозности».
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран отказался участвовать в переговорах с США в Исламабаде из-за неприемлемых условий, выдвинутых Вашингтоном.
