«Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник

В случае провала переговоров американский лидер готов взорвать все и забрать нефть.

Что будет, если Иран не подпишет сделку с США

Трамп допустил заключение сделки между США и Ираном уже в этот понедельник

США и Иран могут заключить сделку уже в понедельник. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, есть хороший шанс, что завтра (будет заключена сделка. — Прим. ред.). Они ведут переговоры сейчас», — сказал президент США.

Трамп отметил, что если договориться не удастся, то он готов перейти к радикальным мерам — «взорвать все и забрать нефть».

Президент США ввел временный мораторий на удары по энергетическому сектору Ирана. Сначала пауза была пять дней, затем он продлил ее до десяти. Срок этого ультиматума истекает 6 апреля. Это время было дано руководству исламской республики, чтобы подписать предложенное соглашение либо добровольно открыть Ормузский пролив.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран отказался участвовать в переговорах с США в Исламабаде. Причиной стали неприемлемые условия, выдвинутые Вашингтоном. Однако страны Ближнего Востока продолжают стараться организовать встречу и сейчас рассматривают другие площадки для ее проведения.

