Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Военные исламской республики нанесли удар с помощью беспилотников.

Какие американские объекты атаковал Иран

Иран нанес серию ударов по американским военным объектам на территории Кувейта и ОАЭ. Об этом сообщил телеканал Press TV в Telegram-канале.

«Армия Ирана нанесла новые удары беспилотниками по военным позициям США в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, поскольку американо-израильская война против исламской республики продолжается уже шестую неделю», — говорится в публикации.

Военная операция США и Израиля против Ирана

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля после ударов США и Израиля по территориям Ирана, в результате которых погибло высшее руководство республики.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по территории Израиля, а также по военной инфраструктуре США в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что командующий центральным штабом вооруженных сил исламской республики генерал Али Абдоллахи заявил, что продолжение ударов США и Израиля по инфраструктуре Ирана приведет к «открытию врат ада» для этих стран. Он также добавил, что Тегеран готов применить силу для «защиты национального достояния».

Тема:
Война в Иране
