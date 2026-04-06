«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель

Резкое похолодание с ветром и снегом ударит по столице уже в ближайшие дни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В апреле Москву накроет метель и низкие температуры
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды — в конце следующей недели в столицу вернутся зимние условия. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, наиболее сложная обстановка сложится в четверг и пятницу. В эти дни в городе усилится северный ветер — его порывы будут достигать почти штормовых значений, до 15 метров в секунду.
Снегопад и метель заметно ухудшат видимость — местами она снизится до одного-четырех километров, что может осложнить ситуацию на дорогах. При этом из-за сочетания ветра и холода температура будет ощущаться значительно ниже фактической — примерно как минус пять–восемь градусов.
«Будет казаться, что вернулась зима», — приводит слова синоптика РИА Новости.
В ночь на пятницу в отдельных районах столичного региона возможен ледяной дождь. Это явление считается опасным: под его воздействием увеличивается риск падения веток и обрыва линий электропередачи.
Похолодание затронет не только столицу. По прогнозу, снег и заморозки распространятся на значительную часть европейской территории России вплоть до Черноземья. В районах Верхневолжья вновь сформируется снежный покров — его высота может составить от пяти до десяти сантиметров, а местами достигнуть 13 сантиметров.
Как пояснил Тишковец, подобные погодные качели для апреля — обычное явление. В этот период тепло часто сменяется резкими похолоданиями, которые приходят вместе с циклонами с севера и северо-запада.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?