«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Резкое похолодание с ветром и снегом ударит по столице уже в ближайшие дни.

Погода в Москве на следующей недели сколько градусов метель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В апреле Москву накроет метель и низкие температуры

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды — в конце следующей недели в столицу вернутся зимние условия. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, наиболее сложная обстановка сложится в четверг и пятницу. В эти дни в городе усилится северный ветер — его порывы будут достигать почти штормовых значений, до 15 метров в секунду.

Снегопад и метель заметно ухудшат видимость — местами она снизится до одного-четырех километров, что может осложнить ситуацию на дорогах. При этом из-за сочетания ветра и холода температура будет ощущаться значительно ниже фактической — примерно как минус пять–восемь градусов.

«Будет казаться, что вернулась зима», — приводит слова синоптика РИА Новости.

В ночь на пятницу в отдельных районах столичного региона возможен ледяной дождь. Это явление считается опасным: под его воздействием увеличивается риск падения веток и обрыва линий электропередачи.

Похолодание затронет не только столицу. По прогнозу, снег и заморозки распространятся на значительную часть европейской территории России вплоть до Черноземья. В районах Верхневолжья вновь сформируется снежный покров — его высота может составить от пяти до десяти сантиметров, а местами достигнуть 13 сантиметров.

Как пояснил Тишковец, подобные погодные качели для апреля — обычное явление. В этот период тепло часто сменяется резкими похолоданиями, которые приходят вместе с циклонами с севера и северо-запада.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
5 апр
«Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане
5 апр
Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
4 апр
Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
2 апр
Засуха или снег: какой будет погода в апреле в центральной части России
2 апр
Адски красиво: Крит накрыла песчаная буря с железистой пылью из Сахары
1 апр
Впервые за 247 лет: климатолог назвал причину рекордно жаркого марта в Москве
1 апр
Жителей Подмосковья предупредили о возможности выпадения снега на этой неделе
1 апр
На Москву надвигается аномальная жара: такого не было 20 лет
31 мар
Новый циклон надвигается на Дагестан: регион еще не оправился от предыдущего удара стихии
30 мар
«Мы все потеряли»: Дагестан переживает сильнейшее за век наводнение
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов через границу
8:52
Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах
8:45
Сербия намерена разорвать дипломатические отношения с Украиной
8:38
Боевик ВСУ предложил застрелить раненного сослуживца из-за нехватки еды
8:32
Долги под контроль: как в России защитили права заемщиков
8:21
Вадим Самойлов исполнил для участников СВО песню из фильма «Брат-2»

Сейчас читают

Пропали после прогулки: в Омске ищут братьев 10 и 11 лет
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео