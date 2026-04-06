Иран выдвинул свои условия для мира на Ближнем Востоке

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Одно из требований исламской республики — полное прекращение боевых действий.

Что требует Иран, чтобы завершить войну

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Иран передал США список из десяти пунктов для перемирия

Иран официально ответил на предложение США о перемирии на Ближнем Востоке. Как сообщает агентство IRNA, Тегеран через Пакистан передал план, состоящий из десяти пунктов.

Одно из требований исламской республики — полное прекращение боевых действий. Вариант временной паузы Тегеран категорически отверг, настаивая на том, что региону нужен долгосрочный мир.

В список ключевых условий также вошли снятие санкций с Ирана и создание специального протокола для безопасного движения судов через Ормузский пролив.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран обезопасил проход судов через Ормузский пролив. Однако он сделал это только для дружественных стран. Водный маршрут по-прежнему остается закрытым для танкеров, связанных с США или Израилем.

Американский лидер Дональд Трамп продолжает угрожать исламской республике жесткими последствиями, если она не откроет Ормузский пролив.

