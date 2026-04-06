Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением

Светлана Стофорандова Журналист

Президента США не волнует критика тех, кто заявляет, что его действия незаконны.

Как Трамп комментирует удары по гражданским объектам Ирана

Фото: www.globallookpress.com/ Shadati

Удары по гражданским объектам в Иране не должны рассматриваться как военные преступления. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление — это позволить Ирану иметь ядерное оружие», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер также подчеркнул, что его совершенно не волнует критика тех, кто называет подобные действия незаконными. По его словам, иранское руководство само виновато в гибели десятков тысяч людей, убитых во время протестов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран передал США через Пакистан предложение по урегулированию конфликта, состоящее из десяти пунктов. Дональд Трамп отметил, что это значительный шаг к перемирию, хотя и недостаточно хороший.

Американский лидер также подчеркнул, что позиции Тегерана ослабли по сравнению с прошлым месяцем, поэтому они готовы пойти на соглашение.

