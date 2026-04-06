Трамп не считает удары по гражданским объектам Ирана военным преступлением
Президента США не волнует критика тех, кто заявляет, что его действия незаконны.
Удары по гражданским объектам в Иране не должны рассматриваться как военные преступления. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление — это позволить Ирану иметь ядерное оружие», — сказал глава Белого дома.
Американский лидер также подчеркнул, что его совершенно не волнует критика тех, кто называет подобные действия незаконными. По его словам, иранское руководство само виновато в гибели десятков тысяч людей, убитых во время протестов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран передал США через Пакистан предложение по урегулированию конфликта, состоящее из десяти пунктов. Дональд Трамп отметил, что это значительный шаг к перемирию, хотя и недостаточно хороший.
Американский лидер также подчеркнул, что позиции Тегерана ослабли по сравнению с прошлым месяцем, поэтому они готовы пойти на соглашение.
