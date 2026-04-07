Не знают историю: Зайцев об интересе молодежи к космонавтике

Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 37 0

Кино, по мнению актера, способно пробудить интерес у младшего поколения к этой сфере.

Неделя космоса в России

Актера Зайцев: наша молодежь не знает историю отечественной космонавтики

Молодое поколение не знает, почему 12 апреля — это День космонавтики. Об этом 5-tv.ru рассказал актер Кирилл Зайцев на премьере фильма «Моя собака — космонавт».

Артист поделился случаем, когда при общении с молодой девушкой выяснилось: она не знает, что отмечается 12 апреля и почему именно в этот день. Но Зайцев уверен, что кино про отечественную космонавтику способно помочь молодому поколению узнать про эту сферу чуть больше.

«Наш фильм как раз сделан, чтобы и взрослым, и преимущественно молодому поколению, младшим нашим зрителям, чтобы они как-то воодушевились, начали узнавать, потом узнали, кто такой Юрий Гагарин. <…> Сподвигнет узнать и про собак, и про человека, и кто такой Королев Сергей Павлович, и историю вообще нашей космонавтики и нашей гордости», — предположил актер.

Зайцев также подчеркнул важность этой сферы деятельности и в наше время, так как покорение космоса позволяет нам жить под защитой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детстве актер Павел Ворожцов, в отличие от многих других мальчиков, не мечтал о космосе. Он хотел выбрать более приземленную профессию: милиционера, врача или пожарного.

