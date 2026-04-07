ВВС Израиля нанесли удары по транспортной инфраструктуре Ирана
Атаке подверглись мосты и железные дороги, используемые для военных нужд КСИР.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Нетаньяху сообщил об ударах ВВС Израиля по транспортной сети Ирана
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по мостам и железнодорожным узлам на территории Ирана. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
По словам Нетаньяху, в ходе операций были уничтожены транспортные самолеты и десятки вертолетов на иранской авиабазе. Кроме того, удары затронули железные дороги и мосты, используемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для перевозки компонентов оружия и перемещения личного состава.
Израильский лидер подчеркнул, что атакованная инфраструктура имела военное назначение, а действия ВВС не были направлены на гражданское население.
«Они (удары. — Прим. Ред.) направлены на ослабление и сокрушение режима террора, который угнетал его (народ. — Прим. Ред.) 47 лет», — заявил израильский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Саудовскую Аравию поддержать Израиль. По его словам, установление мира между двумя странами станет возможным через совместные действия против Ирана.
