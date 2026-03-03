Два против одного: Нетаньяху призвал Саудовскую Аравию встать на сторону Израиля
Иран в попытках защитить свои интересы сейчас рискует нарваться на гнев стран Персидского залива.
Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Нетаньяху: Саудовская Аравия и Израиль должны объединиться против Ирана
Мир между Саудовской Аравией и Израилем станет возможным благодаря действиям против Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью.
