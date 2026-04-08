В Иране атакованы нефтехимические и алюминиевый заводы

Иранские нефтехимические заводы Амиркабир, Бандар Имам, Фаджр и алюминиевый завод Арак подверглись ударам. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее стало известно, что в результате ударов Вашингтона и Тель-Авива по Ирану в ходе войны пострадали свыше 700 школ и других учебных заведений на территории исламской республики. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности международной организации по ситуации вокруг Ирана.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекают сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном — это произойдет в 3:00 по московскому времени. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений сторон.

