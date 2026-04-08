Трамп: США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен способствовать возобновлению прохода судов через Ормузский пролив. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты Америки окажут помощь в восстановлении транспортного сообщения в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий», — написал глава Белого дома.

