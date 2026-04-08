Вэнс: Иран дал согласие на открытие Ормузского пролива

Иран согласился открыть Ормузский пролив в рамках достигнутого двухнедельного перемирия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления перед венгерскими студентами, его слова передает газета The Economic Times.

«Президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) фактически выдвинул иранцам ультиматум. Он сказал: „Откройте пролив. Прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы договоримся о перемирии“. И именно к такому соглашению мы пришли ночью. Иранцы согласились открыть пролив», — сказал Вэнс.

Как отметил политик, достигнутые с Исламской Республикой договоренности предусматривают немедленное прекращение огня и открытие пролива, который имеет стратегически важное значение.

В этот же день Трамп заявил, что согласился продлить паузу в ударах по Ирану на две недели. Условием перемирия стала полная разблокировка Ормузского пролива. Американский лидер отметил, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов по урегулированию конфликта.

Американский лидер отметил, что он хорошо осведомлен о содержании иранских инициатив и располагает более полной информацией, чем представители прессы. При этом глава Белого дома добавил, что часть предложений Ирана можно оценить положительно. Значительная доля пунктов уже согласована сторонами. Однако Трамп заявил о готовности Штатов возобновить атаки на Иран, если стороны не смогут договориться на условиях, устраивающих Вашингтон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль приветствует перемирие между США и Ираном. Москва изначально призывала к решению конфликта через дипломатию.

