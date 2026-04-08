Самое унизительное соглашение: почему в США осудили перемирие с Ираном

Хотя президент США Дональд Трамп и называет объявленное двухнедельное перемирие победой в ближневосточном конфликте, в его собственной стране все громче звучит слово «капитуляция». Там это соглашение считают едва ли не самым унизительным в американской истории и не выбирают выражений. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Реакция на такое перемирие — почти издевательская. Сначала европейцы не хотели вступать в эту войну и помогать Трампу, теперь — не разделяют его триумфа. Пожалуй, самый честный европейский индикатор — вообще не Брюссель, а цены на заправках — ниже они сегодня не стали. Наоборот, продолжают расти.

— Это просто невероятно. Я думал, что из-за этих соглашений между США и Ираном цены станут меньше, но каждый раз одно и то же. Не знаю почему. Не знаю, из-за французов ли это, но я точно знаю, что это невероятно, — отметил житель Европы.

Так что в ЕС никакой эйфории. От премьер-министра Испании, у которого от всей этой военной кампании изначально был испанский стыд.

«Это временное облегчение не должно заставить нас забыть хаос, разрушения и потерянные жизни. Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто поджигает мир, просто потому, что они появились с ведром», — подчеркнул премьер-министр Испании Педро Санчез.

До воинствующих только на словах евробюрократов. Но честное фон дер ляйевское «спасибо» хотя бы за передышку. Правда, опять же, не американцам, а посредничеству Пакистана.

И все это европейцы говорят практически в лицо американскому вице-президенту — у Джей Ди Вэнса продолжается визит в Венгрию. Но и он в ответ продолжает поучать Европу — сегодня, буквально, в будапештском колледже. Именно ему вскоре предстоит входить в переговорный процесс. Но пока он в небольшой центральноевропейской стране агитирует за евроскептика Виктора Орбана и одновременно отбивается от обвинений в слабости.

«Это хрупкое перемирие. Есть люди, которые лгут даже о том хрупком перемирии, которое мы уже заключили. Если иранцы не сделают точно также, они узнают, что с президентом США шутки плохи», — отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Журналист Sky News дозвонился до самого американского лидера, но даже в приватной телефонной беседе так и не добился от президента США сути.

«Он был настроен оптимистично», — отметил журналист.

Что называется, почувствуй себя европейцем. Израиля даже нет за столом переговоров — сокрушаются уже в самом Тель-Авиве. Полный провал. Зато Франция сама же себя усадила за стол под барабанный бой макроновского величия. С ночи он созывает совет обороны и снова машет кулаками после драки: когда все стихло, теперь-то он точно сколотит хоть какую-то коалицию.

«Мы несколько недель работали над мобилизацией наших партнеров в Азии, в Европе. В настоящее время 15 стран, возглавляемые Францией, участвуют в планировании. С тем, чтобы обеспечить выполнение условий, необходимых для содействия возобновлению морского сообщения», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Хотели ослабить Иран и его ядерную программу, а в итоге — еще сильнее вооружили его через Ормузом. То есть, даже в американском мейнстриме перемирие трактуют не иначе как бегство с войны и стратегическое поражение США — били по Ирану, а ударили в итоге по самим себе.

