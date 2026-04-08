Иран обвинил США и Израиль в нарушении перемирия

Press TV: в Иране обвинили США и Израиль в нарушении перемирия

США и Израиль совершили нападение на нефтеперерабатывающий завод в южной части Ирана, нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По информации журналистов, военная агрессия была направлена против промышленного объекта, расположенного на острове Лаван. Данный инцидент произошел на фоне недавно достигнутых договоренностей о временной приостановке боевых действий в регионе.

Ранее представители Национальной иранской нефтеперерабатывающей и распределительной компании подтвердили факт удара по мощностям на Лаване, однако в первоначальном заявлении виновники атаки прямо не назывались. Дополнительно агентство Mehr информировало о мощном взрыве на аналогичном предприятии в провинции Хузестан.

«Иранская сторона расценивает данные действия как прямое пренебрежение мирными инициативами. «В нарушение перемирия американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван», — говорится в публикации телеканала.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в свою очередь провел телефонный разговор с командующим армией Пакистана Асимом Муниром, в ходе которого стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

Как уточнили в МИД Ирана, особое внимание в беседе было уделено ситуации вокруг перемирия, которое, по мнению Тегерана, было нарушено.

Кроме того, представители двух стран подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия и согласованных действий по ключевым вопросам безопасности в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.