В Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану

Евгения Алешина
Одним из главных пунктов в соглашении о двухнедельном мире с США является прекращение боевых действий против движения «Хезболла».

Почему Иран может отказаться от мирного соглашения

Tasnim: Иран выйдет из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаки на Ливан

Иран может выйти из мирного соглашения в том случае, если Израиль продолжит нарушать режим прекращения огня и будет дальше атаковать Ливан. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Иран выйдет из соглашения, если Израиль продолжит нарушать перемирие, атакуя Ливан», — говорится в публикации.

Как уточняет агентство, одним из главных пунктов в соглашении о двухнедельном перемирии с США является прекращение боевых действий против движения «Хезболла» в Ливане. Соответственно, при нарушении данных договоренностей другой стороной Иран оставляет за собой право выйти из них.

Кроме того, в исламской республике заявили о нападении США и Израиля на нефтеперерабатывающий завод в южной части Ирана, что также является нарушением режима прекращения огня. По телеканалу Press TV, военная агрессия была направлена против промышленного объекта, расположенного на острове Лаван.

Ранее 5-tv.ru писал, на каких условиях США и Иран объявили о перемирии. Сообщается, что за эти две недели США и Иран попробуют прийти к окончательному соглашению.

