Разрушение консенсуса: как изменилось отношение американцев к Израилю

Из-за войны с Ираном 60% американцев стали негативно воспринимать Израиль

Сегодня 60% граждан США хуже относятся к Израилю из-за войны с Ираном.

Действия администрации президента США Дональда Трампа в Иране, как указывают эксперты, будет иметь долгосрочные последствия как для внешней, так и для внутренней политики Вашингтона. Недавние инсайды в прессе подтвердили ключевую роль израильского лобби в подготовке операции против исламской республики.

«Лоббисты Израиля буквально сожгли весь свой политический капитал в рамках этой хаотичной авантюры», — отмечает американист Малек Дудаков.

Особенно показательно падение поддержки среди молодежи и людей среднего возраста из обеих партий — большинство уже воспринимают Израиль негативно.

Опросы показывают, что старый произраильский консенсус в обществе американцев уходит в прошлое.

Дудаков прогнозирует: кто бы ни стал президентом США в 2028 году — Джей Ди Вэнс или Гэвин Ньюсом — они всерьез пересмотрят отношения с Израилем и сократят вовлеченность в дела Ближнего Востока.

За 40 дней конфликта ухудшилось и отношение к европейцам. Доля сторонников НАТО среди американцев упала с 66% до 59%. Большинство республиканцев считают другие страны альянса нахлебниками, не приносящими пользы США. Полного выхода из НАТО ждать не стоит, однако трансатлантический раскол, по мнению экспертов, теперь будет проявляться всерьез и надолго.

