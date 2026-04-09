Разрушение консенсуса: как изменилось отношение американцев к Израилю

Элина Битюцкая
На фоне войны с Ираном даже среди республиканцев доля критиков еврейского государства подскочила до 41%.

Больше половины американцев негативно воспринимают Израиль

Фото: Reuters/Ammar Awad

Война Израиля и Ирана

Из-за войны с Ираном 60% американцев стали негативно воспринимать Израиль

Сегодня 60% граждан США хуже относятся к Израилю из-за войны с Ираном. Об этом пишет EADaily.

Действия администрации президента США Дональда Трампа в Иране, как указывают эксперты, будет иметь долгосрочные последствия как для внешней, так и для внутренней политики Вашингтона. Недавние инсайды в прессе подтвердили ключевую роль израильского лобби в подготовке операции против исламской республики.

«Лоббисты Израиля буквально сожгли весь свой политический капитал в рамках этой хаотичной авантюры», — отмечает американист Малек Дудаков.

Особенно показательно падение поддержки среди молодежи и людей среднего возраста из обеих партий — большинство уже воспринимают Израиль негативно.

Опросы показывают, что старый произраильский консенсус в обществе американцев уходит в прошлое.

Дудаков прогнозирует: кто бы ни стал президентом США в 2028 году — Джей Ди Вэнс или Гэвин Ньюсом — они всерьез пересмотрят отношения с Израилем и сократят вовлеченность в дела Ближнего Востока.

За 40 дней конфликта ухудшилось и отношение к европейцам. Доля сторонников НАТО среди американцев упала с 66% до 59%. Большинство республиканцев считают другие страны альянса нахлебниками, не приносящими пользы США. Полного выхода из НАТО ждать не стоит, однако трансатлантический раскол, по мнению экспертов, теперь будет проявляться всерьез и надолго.

Ранее 5-tv.ru писал, что распад НАТО является лишь вопросом времени. При этом Трамп стал катализатором процесса.

