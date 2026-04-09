Аятолла Моджтаба Хаменеи: Иран хочет мира, но не собирается отказываться от своих прав
Тегеран намерен отомстить за погибших жителей страны.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Saeid Zareian
Аятолла Моджтаба Хаменеи: Иран не стремится к конфликту
Тегеран не стремится к конфликту, однако не собирается отказываться от своих прав. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в своем обращении к народу, которое приводит агентство Tasnim.
«Иран не стремится к войне, но и не откажется от своих прав», — говорится в заявлении.
Он также отметил, что Иран победил в конфликте с США и Израилем, несмотря на нанесенный стране ущерб. По его словам, страна стоит «на пороге превращения в великую державу».
Кроме того, Хаменеи подчеркнул, что Иран будет требовать выплаты компенсации за причиненный ущерб и намерен отомстить за гибель бывшего лидера страны и других жителей республики.
«Мировые завоеватели показали свое истинное лицо, пытаясь убивать иранских детей, Тегеран намерен требовать компенсации за нанесенный ущерб и „кровную цену“ за погибших», — добавил он.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Позже Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что Вашингтон согласился с предложением Тегерана из десяти пунктов. Переговоры между сторонами планируется провести в Исламабаде 11 апреля.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пропустит американские корабли в Ормузский пролив при отсутствии враждебного поведения США.
