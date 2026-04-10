Су-35С прикрыл удары российских вертолетов по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-35С прикрыл работу экипажей российских вертолетов

Экипаж сверхманевренного истребителя Су-35С прикрыл выполняющие боевую задачу российские вертолеты. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Вертолетчики смогли без помех ударить по пунктам временной дислокации боевиков ВСУ.

Боевые вылеты экипажи Су-35С совершают в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

