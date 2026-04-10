Московские пекари изготовят около пяти миллионов куличей к Пасхе

В Москве изготовят около пяти миллионов куличей к Пасхе. Жители столицы смогут купить как традиционную выпечку, так и современные авторские вариации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сегодня в столице работают порядка 360 пищевых предприятий. Из них более 100 специализируются на выпечке хлебобулочных изделий и сдобы, а также на производстве муки и мучных изделий, отметил министр. К Пасхе объемы выпуска продукции увеличиваются, также покупателям предлагают новые вкусы.

Например, компания «Коломенский» к Пасхе произвела более 350 тонн пасхальной выпечки — порядка миллиона куличей. Также кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» выпустил более 280 тонн куличей и кексов, а хлебокомбинат «Пеко» — около 200 тонн, сообщил Гарбузов.

Помимо этого, кондитеры выпустили ассорти из пасхальных шоколадных яиц со смородиновой, клубничной и апельсиновой начинками.

Традиционные пасхальные блюда и другую праздничную продукцию выпускают как крупные хлебокомбинаты, так и популярные кондитерские и гастрономические сети.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху.

