Московские пекари изготовят около пяти миллионов куличей к Пасхе

Жители столицы смогут купить как традиционную выпечку, так и современные авторские вариации.
В Москве изготовят около пяти миллионов куличей к Пасхе. Жители столицы смогут купить как традиционную выпечку, так и современные авторские вариации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Сегодня в столице работают порядка 360 пищевых предприятий. Из них более 100 специализируются на выпечке хлебобулочных изделий и сдобы, а также на производстве муки и мучных изделий, отметил министр. К Пасхе объемы выпуска продукции увеличиваются, также покупателям предлагают новые вкусы.
Например, компания «Коломенский» к Пасхе произвела более 350 тонн пасхальной выпечки — порядка миллиона куличей. Также кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» выпустил более 280 тонн куличей и кексов, а хлебокомбинат «Пеко» — около 200 тонн, сообщил Гарбузов.
Помимо этого, кондитеры выпустили ассорти из пасхальных шоколадных яиц со смородиновой, клубничной и апельсиновой начинками.
Традиционные пасхальные блюда и другую праздничную продукцию выпускают как крупные хлебокомбинаты, так и популярные кондитерские и гастрономические сети.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху.
- 10 апр
- ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
- 10 апр
- Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя нести на освящение в храм на Пасху
- 10 апр
- Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли для прихожан
- 10 апр
- Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие
- 9 апр
- Выпил — удар по поджелудочной, закусил — риск камней: как правильно выйти из поста
- 9 апр
- Собакам вход разрешен: в центре Москвы пройдет маркет для домашних животных
- 9 апр
- Собянин: в пасхальные дни в Москве запустят дополнительные автобусы до кладбищ
- 9 апр
- Благодатный огонь доставят в Москву в Великую Субботу
- 9 апр
- За снятие шелухи с лука в магазине могут оштрафовать: предупреждение юриста
- 9 апр
- Пасха без химии: как покрасить яйца капустой, чаем и создать необычный декор
