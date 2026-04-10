Из-за снегопада в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

Введение мер связано со снегопадом и плохой видимостью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Татарстане ввели временные ограничения движения автобусов и грузового транспорта на ряде участков дорог из-за сильного снегопада и плохой видимости. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
«В Татарстане в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, ограниченная видимость), в целях обеспечения БДД введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей», — сказано в Telegram-канале ведомства.
С 08:30 мск движение для автобусов и грузового транспорта приостановили на федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке с 131-го по 249-й километр, от Чистополя до Альметьевска. Дополнительно полностью перекрыли проезд на отрезке 114–143-го километров платной автодороги Алексеевское — Альметьевск.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что введенные меры носят временный характер и будут действовать до улучшения погодной обстановки. Решение связано с необходимостью снижения аварийных рисков.
Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов, воздерживаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости и не покидать пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?