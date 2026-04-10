«Известия» первыми среди мировых СМИ побывали на острове Харк после начала конфликта

Светлана Стофорандова
Специальный корреспондент МИЦ «Известия» Насер Ашкери стал первым и единственным журналистом среди мировых СМИ, которому удалось попасть на остров Харк после начала конфликта между США и Ираном. В условиях секретности и постоянной опасности он подготовил серию эксклюзивных репортажей.

Остров Харк называют запретным, и обычным людям вход на него закрыт, так как через этот узел проходит около 80% иранского экспорта сырой нефти. Насеру Ашкери удалось запечатлеть нефтепогрузочные терминалы и военные ангары, а также пообщаться с местными жителями.

«Известия» также показали кадры из зоны боевых действий в провинции Бушер. Журналист побывал на месте американской операции по спасению сбитых летчиков и заснял видео боя между иранскими силами и вертолетами США.

Кроме того, в одном из репортажей журналист запечатлел реальную обстановку в Ормузском проливе. Корреспонденту удалось зафиксировать поврежденные и сожженные после атак суда, а также корабли, ожидающие разрешения на проход.

В частности, спецкор приблизился к одному из стоящих на якоре судов — нефтяному танкеру Oriental Tulip — и подготовил репортаж непосредственно с места событий.

Насер Ашкери посетил и газовую столицу Ирана — город Ассалуйе. Здесь сосредоточено производство и экспорт газового конденсата, а также нефтехимической продукции, включая метанол и этилен.

Журналист также взял интервью у губернатора региона. Он рассказал о мерах, предпринимаемых властями для предотвращения гуманитарного кризиса. Несмотря на то что с марта США неоднократно наносили удары по промышленной инфраструктуре, серьезных сбоев в работе центра удалось избежать.

Работа «Известий» помогла мировой аудитории увидеть реальную картину происходящего на ключевых стратегических локациях Ирана.

