В Ливане 13 сотрудников госбезопасности погибли после удара Израиля по Набатии
Президент Ливана осудил действия ЦАХАЛ.
Фото: Reuters/Raghed Waked
В ливанском городе Набатия 13 сотрудников государственной безопасности погибли в результате удара Израиля по административному зданию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента Ливана Жозефа Ауна.
По информации агентства, президент выступил с резким осуждением действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Аун подчеркнул, что агрессия в отношении гражданских и государственных институтов не заставит страну отказаться от защиты своего национального суверенитета.
Ливанское национальное агентство NNA охарактеризовало данный налет как одну из самых масштабных и ожесточенных атак с момента начала эскалации конфликта. В городе зафиксированы колоссальные разрушения жилых кварталов, на местах происшествий продолжают работать спасательные службы и медики, проводящие эвакуацию пострадавших.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану. После масштабной агрессии Тель-Авива против Ливана в прошедшую среду исламская республика установила жесткое условие: участие в дискуссиях о временном перемирии возможно только при полной остановке атак на столицу Ливана.
