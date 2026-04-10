В Ливане 13 сотрудников госбезопасности погибли после удара Израиля по Набатии

Лилия Килячкова
Президент Ливана осудил действия ЦАХАЛ.

В ливанском городе Набатия 13 сотрудников государственной безопасности погибли в результате удара Израиля по административному зданию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента Ливана Жозефа Ауна.

По информации агентства, президент выступил с резким осуждением действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Аун подчеркнул, что агрессия в отношении гражданских и государственных институтов не заставит страну отказаться от защиты своего национального суверенитета.

Ливанское национальное агентство NNA охарактеризовало данный налет как одну из самых масштабных и ожесточенных атак с момента начала эскалации конфликта. В городе зафиксированы колоссальные разрушения жилых кварталов, на местах происшествий продолжают работать спасательные службы и медики, проводящие эвакуацию пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану. После масштабной агрессии Тель-Авива против Ливана в прошедшую среду исламская республика установила жесткое условие: участие в дискуссиях о временном перемирии возможно только при полной остановке атак на столицу Ливана.

10 апр
«Думаю, они будут положительными»: Вэнс о переговорах с Ираном
10 апр
Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану
10 апр
«Россия нужна Европе»: Дмитриев о шансах Запада на выживание
10 апр
Израиль нарушил договоренности с США по участию Ливана в перемирии
9 апр
МИД Ирана назвал условие для мирных переговоров с США
9 апр
«Хаотичная авантюра»: как изменилось отношение американцев к Израилю
9 апр
Иран допустил проход судов США через Ормузский пролив
9 апр
В МИД Ирана рассказали о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи
9 апр
«Серьезное испытание»: Каллас предупредила об опасности ударов Израиля по Ливану
9 апр
Хотел перезарядить оружие: в США объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном
Последние новости

21:45
Беги от него: психотерапевт рассказала, когда пора уходить от мужа
21:30
Кардиолог перечислил вечерние привычки, разрушающие здоровье сердца
21:22
Во Владикавказе приостановили разбор завалов из-за угрозы обвала здания
21:15
Символ города: в Петербурге начался сезон развода мостов
21:00
Ссора, нож и десятки ударов: пенсионерка убила собственную дочь
20:52
Во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва на складе пиротехники

Сейчас читают

«Все быстро и по делу»: SHAMAN рассказал, с кем ему легче всего работать
Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану
Опасная находка в лесу: 11-летний школьник случайно выстрелил себе в голову
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео