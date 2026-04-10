Нефтяное сердце: как живет закрытый остров Харк во время войны в Иране

Светлана Стофорандова
На его территорию вход для обычного человека воспрещен, попасть туда могут только сотрудники нефтяных компаний и их семьи.

Корреспондент «Известий» показал, как устроен быт на стратегическом острове Харк

Специальный корреспондент «Известий» Насер Ашкери стал первым и единственным журналистом среди российских СМИ, которому удалось попасть на остров Харк после начала конфликта между США и Ираном. Этот объект считают запретным, так как через него проходит 80% всего нефтяного экспорта Ирана, а вход для обычных людей сюда строго запрещен.

На острове живут и работают сотрудники нефтяных компаний со своими семьями, а также коренные жители. Несмотря на стратегический статус, атмосфера в жилых кварталах на удивление спокойная и традиционная.

«Дома, улицы — все имеет старую структуру, естественную и традиционную атмосферу», — передает корреспондент «Известий» Насер Ашкери.

Журналисту удалось запечатлеть тихие улочки и большую мечеть в самом центре города. Репортаж снимался в полдень, когда наступает время молитвы, поэтому большинство местных лавок в этот момент были закрыты. Кроме того, магазины здесь не рассчитаны на посторонних. Они обеспечивают работников и жителей острова только самым необходимым.

«Большинство магазинов, которые находятся здесь, служат людям, которые живут здесь. Это не для всех возможность, потому что это центр большого количества топлива, и не очень много можно попасть на остров. Магазины больше обеспечивают свои необходимые потребности для жителей города», — отметил Ашкери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что журналисту «Известий» удалось также запечатлеть реальную обстановку в Ормузском проливе. Корреспондент зафиксировал поврежденные и сожженные после атак суда, а также корабли, ожидающие разрешения на проход.

